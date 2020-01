Au moins deux policiers ont été tués dimanche matin au cours d'une fusillade à Honolulu, à Hawaï, ont indiqué des sources au sein des autorités locales.

Les circonstances ayant conduit à cette fusillade ne sont pas claires pour le moment, selon Hawaii News Now. Une policière a été emmenée au Queen's Medical Center dans un état extrêmement grave, et est décédé un peu plus tard de ses blessures. Un autre officier décrit comme étant dans un état critique est également décédé, selon les autorités locales. Peu après que la fusillade a été signalée, la maison où elle se serait produite a pris feu et a été engloutie par les flammes.

Des témoins ont déclaré que l'incendie s'était propagé à au moins quatre autres maisons du quartier, et que les pompiers d'Honolulu, qui s'étaient déjà rassemblés sur les lieux, attendaient le feu vert des policiers pour intervenir, selon Hawaii News Now.

Plusieurs véhicules, dont un véhicule du département de la police d'Honolulu, ont également pris feu.

Les flammes et la fumée seraient visibles à plusieurs kilomètres à la ronde.