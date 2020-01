Trente joueurs, composant la sélection algérienne des moins de moins de 16 ans, sont entrés en regroupement lundi au Centre technique national de Sidi-Moussa, pour poursuivre leur préparation en vue du tournoi UEFA Assist, prévu du 23 février au 1er mars 2020 à Tirana (Albanie), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

Ce stage, qui se poursuivra jusqu'au 23 janvier courant, est dirigé par le sélectionneur national des moins de 17 ans, Mohamed Lacete, ayant programmé entre autres deux joutes amicales, contre l'USM Alger et l'équipe de l'Académie de la FAF, respectivement le mardi 21 janvier et le lendemain, mercredi 22 janvier.

«Un deuxième stage est prévu du 26 au 29 janvier courant, pour arrêter la liste définitive des joueurs qui participeront au Tournoi UEFA Assist, en compagnie de l'Albanie, la Lituanie et la Géorgie» a encore détaillé l'instance fédérale dans un communiqué.

Liste des joueurs convoqués: Boumenough Chemseddine, Hadidi Badreddine, Atmani Oussama, Boudeja Mayes, Kennen Aymen, Boudinar Mohamed, Djender Rachid, Hanfoug Fouad, Bouzahzah Ouanisse, Brik Abdelhak, Mebkhout Mohamed Lamine, Benmalek Mohamed Chérif, Lalam Abdelghani, Elaïd Younès, Safir Omar, Bouhalfaya Mohamed, Khoumani Abdelhak, Belas Brahim, Malek Abdelaziz, Ouldjhor Mahfoud, Omar Mohamed Rafik, Teï Mohamed, Zaïmèche Rafik, Belbachir Islam, Guerat Anes, Zaoui Salah-Eddine, Benmechta Mohamed Islam, Aït Ziane Zakaria, Mezine Lyès et Ramy Kamache.

Le staff technique national est composé de Mourad Slatni (adjoint du sélectionneur), Merouane Messai (entraîneur des gardiens), Laïd Rezkallah Zaïr (médecin), M'Hamed Bouguar et Ahcène Oussena (kinés), Salah Boutadjine (administrateur) et Djamel Hanèche (garde matériel).