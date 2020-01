L'Algérie, championne d'Afrique en titre, sera placée dans le chapeau 1, ce qui lui permettra d'éviter les gros calibres du continent que sont le Sénégal, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l'Egypte, le Cameroun, le Mali et la RD Congo.

Quarante sélections (dont les 26 exemptes du tour préliminaire) seront réparties en dix groupes de quatre.

Les vainqueurs de chaque poule accéderont ensuite au tour suivant, celui des barrages, fixé du 8 au 16 novembre 2021.

Les vainqueurs des doubles confrontations se qualifieront pour la phase finale prévue au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022.

La première journée du 2e tour a été décalée au mois d'octobre 2020 (5-13 octobre), après avoir été programmée initialement en mars, selon le nouveau calendrier dévoilée par la Fédération algérienne (FAF). La 2e journée se jouera un mois plus tard. Ce système de qualification avait été utilisé pour la dernière fois à l'occasion du Mondial 2014, où l'Algérie avait validé son billet aux dépens du Burkina Faso (aller : 2-3, retour : 1-0), avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne décide de le changer pour l'édition 2018 en Russie.

Ayant échoué à se qualifier pour la dernière Coupe du monde 2018, l'équipe nationale, vainqueur de la CAN-2019 disputée en Egypte, compte non seulement conforter son nouveau statut, mais également renouer avec le rendez-vous mondial qui constitue le nouveau objectif des «Verts».

«Il faut d'abord y aller, ce sera long, difficile et compliqué à la fois. Nous serons attendus partout. Le Mondial-2022 est notre principal objectif, échouer à se qualifier sera un échec considérable. Une fois qualifiés, l'objectif sera de tout donner et de croire en l'impossible», a indiqué récemment le sélectionneur national Djamel Belmadi sur le plateau de Canal + Sport Afrique.

La FAF sera représentée lors du tirage au sort par le coordinateur général de la sélection Brahim Belyacine et l'entraîneur des gardiens de but Aziz Bouras.