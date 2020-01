Le ministre iranien des Routes et du Développement urbain s'est rendu en Ukraine lundi pour transmettre un message du Président Hassan Rohani à son homologue Volodymyr Zelensky au sujet du crash de l’avion de ligne ukrainien en Iran, a déclaré le porte-parole de la diplomatie iranienne, Abbas Moussavi.

M. Moussavi, cité par l'agence de presse, IRNA, s’exprimant à l’occasion de sa conférence hebdomadaire, sans plus de détails à ce sujet. M.Rohani a demandé mardi aux autorités judiciaires de former un «tribunal spécial» chargé d'enquêter en profondeur sur le récent crash d'un avion de ligne ukrainien au sud de Téhéran, selon des médias locaux.

Un Boeing 737-800 de la compagnie Ukraine International Airlines s'est écrasé le 8 janvier près de Téhéran, tuant les 176 personnes à bord, dont des passagers canadiens et ukrainiens. Téhéran a depuis admis que l'appareil avait été abattu suite à une «erreur humaine».

Le Canada veut voir boîtes noires en Ukraine ou en France

Le Canada a insisté dimanche auprès de Téhéran pour que les boîtes noires de l'avion ukrainien abattu par l'Iran le 8 janvier soient envoyées «rapidement» en Ukraine ou en France. Le ministre canadien des Affaires étrangères François-Philippe Champagne a dit avoir contacté son homologue iranien à ce propos.»J'ai réitéré la position du Canada que les boîtes noires soient envoyées le plus rapidement possible soit en Ukraine soit en France pour que cela puisse être fait dans un endroit ou l'expertise existe et que ce soit fait de façon transparente», a déclaré M. Champagne en marge d'un séminaire du gouvernement à Winnipeg (centre). Le ministre réagissait à une déclaration du directeur du bureau d'enquêtes de l'organisation iranienne de l'aviation civile Hassan Rezayifar indiquant que l'Iran entendait garder les boîtes noires au moins pour le moment. «Les boîtes noires du Boeing 737 ukrainien sont en Iran et nous ne prévoyons pas pour le moment de les envoyer», a déclaré M. Rezayiar, selon l'agence iranienne IRNA.

«Nous allons essayer de décrypter les boîtes noires en Iran et nos options ensuite sont l'Ukraine et la France. mais pour le moment nous ne projetons pas de les expédier dans un autre pays», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait appelé vendredi les autorités iraniennes à envoyer en France les boîtes noires de l'appareil abattu par erreur par l'Iran, jugeant que seuls un petit nombre de pays «comme la France ont les laboratoires» pour bien analyser leur contenu.

La catastrophe a fait 176 victimes, dont 57 citoyens canadiens et 29 personnes ayant le statut de résident permanent au Canada. Le Canada et l'Iran n'ont pas de relations diplomatiques et M. Champagne avait rencontré pour la première fois en tête à tête son homologue iranien Javad Zarif en Oman à la fin de la semaine dernière.

M. Champagne a souligné qu'il jugeait l'Iran «jour après jour en fonction non de leurs mots, mais de leurs actions».