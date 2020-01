«L'administration américaine veut transformer les territoires palestiniens en petits cantons formant une entité sous contrôle israélien», a déclaré Hanan Ashrawi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP). «Les Etats-Unis se sont rendus complices de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, en prenant des mesures unilatérales vis-à-vis de la question des réfugiés palestiniens, des frontières ou de Jérusalem, ou encore en légalisant des activités de colonisation contraires au droit international», a-t-elle ajouté.

Le projet d'accord de paix américain, encore appelé «Accord du siècle», ne mènera en aucun cas à la paix, à la sécurité ou à la stabilité, car l'administration américaine «a basé cet accord sur les intérêts d'Israël», a-t-elle affirmé.

Les annonces répétées des Etats-Unis au sujet d'un plan de paix ne constituent en fait qu'un effort pour «empêcher toute autre partie de présenter une initiative politique permettant de résoudre le conflit israélo-palestinien», a-t-elle indiqué. Lundi, le Conseiller à la sécurité nationale des Etats-Unis, Robert O'Brien, a déclaré que le très attendu plan de paix américain pour le Moyen-Orient serait sans doute dévoilé avant les élections israéliennes de mars.

La diplomatie palestinienne condamne l’arrestation des enfants palestiniens

Le ministère palestinien des Affaires étrangères, a condamné fermement dimanche les arrestations d'enfants palestiniens, par les forces d’occupation israélienne.

«Nous condamnons fermement les agressions et les arrestations continues contre les Palestiniens, en particulier les enfants», a indiqué la diplomatie palestinienne dans un communiqué publié par l'agence palestinienne de presse, Wafa.

Le ministère a exhorté le Fonds des Nations unies pour l'enfance, «Unicef» de faire pression sur les israéliens pour qu'ils mettent fin à leurs violations contre les enfants palestiniens, notamment.

Citant l’arrestation de Zaid Yassin, âgé de 10 ans, du gouvernorat de Jénine, au nord de la Cisjordanie occupée, par les soldats israéliens près du mur de séparation, le ministère palestinien des affaires étrangères a fait savoir que l'enfant a été interrogé sur place avant d’être relâché quelques heures après. Juin 2019, des associations de défense des droits de l'homme et le Mouvement international de défense des enfants palestiniens ont dénoncé, à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, la poursuite des souffrances des enfants palestiniens, sous l'occupation d'Israël et sa politique de répression. Au mois de mars, quelque 205 enfants se trouvaient dans les prisons militaires israéliennes. Depuis 2000, au moins 8.000 enfants palestiniens étaient détenus, interrogés et inculpés par la justice militaire israélienne.