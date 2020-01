Au moins six villageois ont trouvé la mort samedi soir à Gansé, petite localité du département de Mayo-Sava dans la région camerounaise de l'Extrême-Nord, à la suite d'une incursion des terroristes présumés de la secte Boko Haram, a-t-on appris dimanche de sources locales.

Cette attaque a duré plusieurs heures samedi soir et les terroristes ont attaqué trois quartiers de Gansé, d'après les résidents locaux.

Cinq personnes ont été tuées sur place, et la sixième victime est décédéé dimanche après avoir perdu assez de sang, d'après une source médicale sous couvert d'anonyamt. Situé à près de 18 kilomètres de Mora, chef lieu du département du Mayo-Sava, Gansé n'avait pas connu jusqu'ici une attaque de Boko Haram, actif au Cameroun depuis 2014. Depuis ces dernières semaines, un regain d'activités de la secte terroriste est constatée dans l'Extrême-Nord du Cameroun. Dans son discours en réponse aux v£ux de Nouvel An du corps diplomatique tenu le 9 janvier, le président camerounais Paul Biya a appelé à la solidarité des pays affectés par Boko Haram afin qu'ils «se remobilisent et redoublent d'efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d'état de nuire».