Les équipes mobiles de la police forestière de la wilaya de Khenchela ont réussi à récupérer plus de 300 rondelles de troncs de cèdre de l'Atlas au cours de l'année 2019, a indiqué, dimanche, le conservateur local des forêts, Abdellatif Mohcène.

Dans une déclaration à l’APS, ce responsable a précisé que les éléments de la police forestière des différentes régions de Khenchela, ont établi durant l’année écoulée des procès-verbaux et les ont transmis à la justice à l’encontre de personnes impliquées dans le pillage et la tentative de contrebande de plus de 300 rondelles de troncs de cèdre de l'Atlas, protégé par diverses lois internationales.

Dans le même contexte, M. Mohcène a ajouté que 500 pieux en bois de pin d'Alep et 200 sacs de charbon ont été récupérés, en plus de l’arrestation des contrevenants impliqués dans l'exploitation illégale des arbres, soulignant que «les pilleurs commercialisent ces pieux en bois ou les utilisent dans diverses opérations de construction». Cette même source a fait savoir, en outre, que dans le cadre des activités liées à la protection des forêts et du couvert végétal, «pas moins de 19 P.V ont été élaborés concernant les coupes illégales d'arbres, 20 autres pour pillage de patrimoine foncier et 4 en relation avec des constructions illicites au sein de la propriété forestière». Et d’ajouter : «S’agissant du labour illégal, un seul PV a été établi, 2 autres pour dépouillage du couvert végétal, 2 pour fabrication de charbon de bois, un (1) pour transport illégal de produits forestiers et 3 autres PV pour chasse clandestine avec saisie de 5 armes à feu détenues sans permis». M. Mohcène a conclu en mettant l’accent sur la diminution significative des dépassements enregistrés au niveau de la forêt au cours de l'année 2019 en comparaison avec l'année 2018, en raison des efforts consentis sans interruption par les agents et les cadres des équipes d'intervention et de contrôle de la conservation des Forêts de la wilaya de Khenchela.