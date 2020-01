Une bande de voleurs, composée de quatre éléments, a été mise hors d’état de nuire par la brigade de la police judiciaire relevant de la sûreté urbaine de Hammadi, à l’ouest de Boumerdes, a-t-on appris, dimanche, auprès de la sûreté de wilaya.

«La neutralisation de ce réseau de malfaiteurs, dont les éléments sont originaires de Khemiss El Khechna et Boudouaou (au nord), a été possible grâce à une plainte introduite par un citoyen, victime du vol de son camion dans la commune de Hammadi», a indiqué à l’APS, le chef de la cellule de communication auprès de la sûreté de wilaya, le commissaire de police, Krimo Touati. Les investigations menées par les éléments de la police judiciaire, ont permis, a-t-il dit, l’identification des suspects, âgés entre 27 et 38 ans, avec leur arrestation.

L’enquête, ayant établi l’implication des suspects arrêtés dans le vol de cinq camions au niveau de différentes communes de la wilaya, ils ont été présentés devant les autorités judiciaires compétentes en vue de leur jugement, a encore souligné le commissaire de police, Krimo Touati.