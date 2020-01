Malgré les recommandations des autorités sanitaires, le vaccin contre la méningite reste largement boudé par les Français. Le collectif d'associations de patients "Ensemble contre la méningite" a décidé d'agir lors de la journée mondiale contre la méningite, ce 24 avril, en lançant une campagne de communication et de sensibilisation baptisée «Protégeons nos enfants, Protégeons notre avenir». Le but : d'apprendre aux parents à réagir vite et efficacement face aux symptômes de la maladie et inciter à la vaccination.

Si plupart des méningites sont virales et peu dangereuses, la méningite bactérienne est une maladie foudroyante, contagieuse et peut mettre en jeu le pronostic vital. «Toutes les dix minutes dans le monde, une personne meurt d'une méningite bactérienne», rappelle le collectif. Parmi les survivants, environ 6% présentent des séquelles précoces et graves telles que des atteintes cérébrales, des difficultés d'apprentissage, une perte de l'audition ou l'amputation d'un membre. Les nourrissons et les jeunes enfants sont les plus touchés. Pour la campagne, la photographe Anne Geddes a réalisé quinze portraits d'enfants rescapés.

Une hospitalisation rapide

Chez le nourrisson, en cas de fièvre, teint blême, présence de tâches, perte de l'appétit, vomissement à jet, pleurs ou gémissements, fontanelle légèrement bombée vers l'extérieur, refus de tout contact physique, apathie et sensibilité à la lumière, les parents doivent immédiatement appeler le 15 ou consulter au plus vite. Chez l'adolescent, les symptômes sont : une fièvre brutale, le teint blême et la présence de tâches, les nausées et vomissements, les céphalées, un état de somnolence et confusion, une raideur de la nuque, la sensibilité à la lumière et des courbatures.

Les premiers symptômes rassemblement souvent à ceux de la grippe, ce qui rend le diagnostic précoce difficile à réaliser. Pourtant, une hospitalisation et une administration rapide d'antibiotiques sont nécessaires pour traiter la maladie. «Compte tenu de la progression rapide de l'infection, l'issue peut-être fatale malgré un traitement approprié et une intervention médicale rapide», rappellent les membres du collectif. Cet hiver à Nice, quatre personnes sont décédées d'une méningite bactérienne en l'espace de trois semaines.