Les premiers pas d’un enfant sont souvent périlleux et les chutes indispensables pour apprendre à marcher. Mais si elles continuent, est-ce encore banal ? Ce qu’il faut savoir pour qu’il évolue en toute sécurité.

Un problème d’équilibre ?

«Les chutes sont fréquentes lors de l’acquisition de la marche et, heureusement, cela reste souvent anodin», rassure Djamel Bouhabib, podologue. On peut toutefois l’aider à trouver une meilleure stabilité. «Trois capteurs sont nécessaires à un bon équilibre : l’un se trouve au niveau des yeux, le deuxième au niveau du pied et le troisième au niveau de l’oreille», indique le podologue. Si un enfant trébuche souvent, il est bon de faire vérifier sa vue. Il faut aussi s’assurer que son pied est à la fois à l’aise et bien tenu dans ses chaussures. «Choisissez une chaussure adaptée à sa pointure (attention, elle change vite !), avec des contreforts semi-rigides qui maintiendront bien son pied», conseille le podologue. À la maison, laissez-le marcher pieds nus ou en chaussettes, cela renforcera la tonicité des muscles de ses pieds et l’aidera pour la suite.

La maman d’Eliott se souvient d’une amélioration après avoir changé ses chaussures. «Et puis, j’ai compris que ses chutes venaient de sa tête volumineuse. Elle l’entraînait vers l’avant. En grandissant, les proportions se sont harmonisées et maintenant, il ne tombe pas plus que son grand frère», raconte-t-elle.

Et si un enfant a les pieds plats, si la pointe de ses pieds regarde vers l’intérieur lorsqu’il marche ? Rassurez-vous, «jusqu’à 5ans, quasiment tous les enfants ont les pieds plats. Les genoux qui «rentrent» un peu ne sont pas inquiétants non plus. Ces petites anomalies vont disparaître peu à peu avec la croissance», tranquillise Djamel Bouhabib.

Equilibre: à 5 ans,on doit être stable !

Toutefois, si vous constatez des fréquentes pertes d’équilibre dans les petits gestes quotidiens, si les jeux avec les autres enfants où il faut sauter, courir, lui sont vraiment plus difficiles, parlez-en à votre médecin lors d’une prochaine consultation.