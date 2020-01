Les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Kamel Beldjoud et Abderrahmane Benbouzid, se sont enquis de l’état de santé des blessés de l’accident survenu hier sur la RN 3 et pris en charge à l’hôpital d’El-Meghaïer (160 km au nord-est d’El-Oued).

Les représentants du gouvernement ont, à la lumière des explications fournies par le staff médical en exercice, pris connaissance de l’état de santé des blessés, ainsi que des autres blessés pris en charge au niveau des établissement publics hospitaliers d’El-Oued et Biskra, et ont présenté les condoléances aux familles des victimes.

"Nous sommes venus présenter les condoléances aux familles de victimes de ce tragique accident, les assister et nous rassurer de leur état de santé et des conditions de leur prise en charge", a affirmé le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

M. Kamel Beldjoud a, en outre, salué les efforts fournis par les staffs médicaux et paramédicaux qui se sont employés à l’évacuation et la prise en charge des blessés au niveau des établissements de santé.

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a échangé, de son côté, des es propos avec un groupe de citoyens qui s’étaient rassemblés devant l’hôpital d’El-Meghaier sur le renforcement du secteur de la Santé dans la wilaya, au plan des équipement et de l’encadrement médical.

Il leur a donné concernant leur prise en charge des engagements qui restent, a-t-il dit, "tributaires d’une disponibilité des moyens".

L’accident de circulation, une collision entre deux autocars de transport de voyageurs, est survenu hier aux premières heures du matin sur la RN 3, une dizaine de kilomètres au nord de la commune de Still (El-Oued) en direction de la wilaya de Biskra faisant 12 morts et 59 blessés. Concernant les blessés, 38 sont au niveau de l’Etablissement public hospitalier (EPH) d’El-Meghaier, 11 autres ont été transférés, au vu de la gravité de leur état, aux EPH de Biskra (6) et d’El-Oued (5), tandis que 10 blessés ont quitté l’hôpital d’El-Meghaier après avoir reçu les soins nécessaires, selon la direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d’El-Oued.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l'accident, et a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes.