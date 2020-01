La commission de Blida en charge de l’étude des demandes d’investissement a agréé 229 dossiers sur un total de 2.762 demandes introduites auprès de ses services , en 2019, a-t-on appris, dimanche, de la responsable du service des PME à la direction de l’industrie de la wilaya.

«Sur ce total de 229 projets d’investissement agrées, 18 sont déjà opérationnels, au moment où le reste est toujours en cours de réalisation», a indiqué à l’APS wafa Mokrani, signalant le renforcement du secteur, en 2019, par deux nouvelles zones d’activités à Chiffa et Sidi Hammad, ayant permis l’implantation de nombreux projets, restés en suspens par faute de déficit en foncier.

Outre le secteur industriel, classé en tête de liste des créneaux les plus investis dans la wilaya, dont particulièrement l’industrie de transformation et l’industrie du plastique, les promoteurs de ces projets ont, également, opté pour les secteurs des matériaux de construction et des services, est-il précisé. La responsable, qui a, en outre, signalé l’enregistrement d’une «saturation dans nombre de secteurs d’activités industrielles, dont celles de production du béton armé et du plastique», a fait part d’ «une orientation prise, à l’avenir, en vue d’accorder la priorité à d’autres secteurs accusant un manque, dont l’industrie du textile, et les énergies renouvelables».

Elle a signalé, à cet effet, l’agrément à la création, en 2019, de cinq nouveaux pôles au niveau de la nouvelle ville de Bouinane( à l’Est), dédiés respectivement aux finances, les affaires, la biotechnologie, la santé, les communications et l’information, et les loisirs.

Selon Mme.Mokrani, «ces nouveaux pôles sont destinés à l’implantation d’un nombre considérable de demandes d’investissement émanant d’hommes d’affaires de nombreuses wilayas du pays, désirant investir dans cette wilaya, considérée comme un pôle industriel par excellence», a-t-elle dit. En 2019, la wilaya a enregistré la création de 198 PME, dont un nombre considérable activant dans l’industrie agroalimentaire, outre l’industrie du plastique, l’acier et le fer, l’électronique et les matériaux de construction.