Le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’étranger, Rachid Bladehane, effectuera une visite de travail au Mali, les 19 et 20 janvier 2020, a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires Etrangères.

Lors de cette visite, M. Bladehane conduira les travaux de la 4e réunion de Haut niveau du Comité de Suivi de l’Accord (CSA) pour la Paix et la Réconciliation au Mali, issu du Processus d’Alger, qui regroupera les parties maliennes signataires et les membres de la Médiation internationale dont l’Algérie assure la présidence, précise le Communiqué. Dans ce cadre, "il sera procédé à une évaluation de l’état de la mise en £uvre de l’Accord et d’explorer les voies et moyens à même de donner une nouvelle impulsion au processus de paix au Mali", ajoute la même source. M. Bladehane co-présidera également la 15ème session du Comité Bilatéral stratégique algéro-malien en vue de poursuivre la concertation politique régulière entre les deux pays et de passer en revue les différentes actions de coopération inscrites à l’agenda bilatéral pour l’approfondissement des échanges économiques et le renforcement du partenariat algéro-malien. Enfin, cette visite sera une occasion de procéder à un échange de vues, avec le partenaire malien, sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, conclut le communiqué.