Une nouvelle opération de solidarité humanitaire en faveur du peuple libyen sera lancée ce jour à partir d'Alger, a annoncé hier le Croissant-Rouge algérien (CRA) dans un communiqué.

Cette nouvelle aide sera acheminée à travers un pont aérien grâce aux moyens militaires de l'Armée nationale populaire (ANP), a précisé la même source. Selon le CRA, cette opération «s'inscrit dans le prolongement des actions du le président de la République visant à atténuer les souffrances du peuple libyen frère».

Le 2 janvier dernier, sur instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l'Algérie a envoyé en Libye plus de 100 tonnes d'aides humanitaires constituées de denrées alimentaires, de médicaments, de vêtements, de tentes et de groupes électrogènes.

«Ce nouveau lot d'aides, précédé d'opérations similaires au profit du peuple libyen, émane des liens de fraternité qui lient les deux peuples frères et affirment la sympathie et le respect que voue le peuple algérien au peuple libyen», avait expliqué la présidence de la République dans un communiqué.

Cette décision «exprime l'engagement de l'Algérie, gouvernement et peuple, à faire preuve d'une solidarité inconditionnelle et illimitée avec le peuple libyen pour l'aider à dépasser la conjoncture difficile qu'il traverse, à la faveur d'une solution libyenne interne, objet d'un consensus entre toutes les composantes du peuple libyen, loin de toute ingérence étrangère», a-t-on ajouté.

Une deuxième caravane de quelque 70 tonnes de denrées alimentaires, de médicaments et de couvertures a été lancée le 13 janvier dernier au profit du peuple libyen.

A l'occasion de cette opération, le Croissant rouge algérien et le Croissant rouge libyen ont signé une convention de partenariat visant à relancer les mécanismes d'appui à la coopération entre les deux organisations humanitaires. L'accord se veut un cadre de coopération bilatérale traduisant l'engagement des deux parties en faveur du renforcement du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, à travers l'échange d'expériences et la coordination des programmes selon les domaines de compétence des uns et des autres.

L'accord vise à développer les capacités du CRA et de son homologue libyen par l'organisation de sessions de formation, l'échange d'expériences et d'informations en matière humanitaire et la coordination des actions pour endiguer le phénomène de la migration clandestine.

Dans une lettre adressée au président de la République, le Croissant-Rouge libyen avait fait part de ses «plus vifs remerciements» et exprimé sa «gratitude» au Président Tebboune pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, la «profondeur des liens entre les deux peuples frères».