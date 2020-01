Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune prend part à la Conférence à l'invitation de la Chancelière allemande Angela Merkel. Outre l'Algérie, la Conférence voit la participation des Etats-Unis, la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, l'Egypte et les Emirats Arabes unis ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et celui de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Abou El-Gheit. La Conférence de Berlin devrait aboutir à une feuille de route comprenant six (6) axes visant à mettre fin au conflit inter-libyen qui connaît une escalade inquiétante depuis avril dernier. Il s'agit essentiellement de la cessation des hostilités, de la consécration d'un cessez-le-feu durable, de la réforme des secteurs sécuritaire et économique, du retour au processus politique et de l'application du Droit international humanitaire.