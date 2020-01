Les réserves de change de l'Inde ont continué d'augmenter au cours de la semaine terminée le 10 janvier pour atteindre un nouveau record de 461,21 milliards de dollars.

Les réserves de change de l’Inde comprennent des actifs en devises étrangères (FCA), les réserves d'or, les droits de tirage spéciaux (DTS) et la position de réserve auprès du Fonds monétaire international (FMI).

Les données hebdomadaires de la Banque de réserve de l'Inde (RBI) ont montré que la valeur des réserves d'or du pays a augmenté de 435 millions de dollars pour atteindre 28,49 milliards de dollars.

Cependant, les FCA, la plus grande composante des réserves de change, ont diminué de 367 millions de dollars pour s'établir à 427,58 milliards de dollars, selon le supplément statistique de la RBI.

Il s’agit également de la valeur des DTS qui a légèrement baissé de 5 millions de dollars pour s'établir à 1,44 milliard de dollars, tandis que la position de réserve du pays auprès du FMI a diminué de 5 millions de dollars pour atteindre 3,69 milliards de dollars.

En 2019, le total des achats de l’or à l'étranger de l'Inde, l'un des plus grands importateurs du métal jaune, ont baissé de 15% sur un glissement annuel pour atteindre 597,5 tonnes au cours de la période de 11 mois se terminant en novembre.