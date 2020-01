Washington, qui impose à Caracas de lourdes sanctions économiques, a prolongé samedi de trois mois le répit accordé à une filiale du géant pétrolière vénézuélien PDVSA, tout en autorisant des entreprises américaines à travailler dans le pays pour trois mois supplémentaires.

Le département du Trésor avait décidé en octobre d'empêcher les détenteurs d'obligations de Citgo, une filiale de la compagnie publique PDVSA basée aux Etats-Unis, de les liquider et ainsi de prendre le contrôle de cette entité. Citgo, dont le siège est à Houston (Texas) et qui possède trois raffineries et un réseau de stations-service aux Etats-Unis, était alors censé effectuer un paiement de 913 millions de dollars sur ces obligations, émises en 2016 par le gouvernement de Nicolas Maduro.

Le répit accordé par le Trésor américain courrait initialement jusqu'au 22 janvier.

Selon un document diffusé dans la nuit de vendredi à samedi, l'agence qui gère les sanctions du Trésor américain, l'OFAC, l'a prolongé jusqu'au 22 avril.

Selon un autre document publié dans le même temps, l'OFAC a aussi prolongé jusqu'au 22 avril les licences accordées aux entreprises Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes et Weatherford International, leur permettant d'effectuer au Venezuela des tâches «nécessaires au maintien des opérations de certaines entités» dans le pays.

Ces exemptions ont déjà été renouvelées plusieurs fois l'an dernier. Elles excluent a priori toute transaction liée à l'exportation ou à la réexportation de diluants au Venezuela, le pays aux plus grandes réserves de pétrole au monde.

L'administration de Donald Trump n'a cessé de durcir ses mesures punitives contre le régime du président Nicolas Maduro au Venezuela, encore plus depuis qu'elle a reconnu en janvier 2019 l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du pays en crise. Elle a notamment imposé un embargo pétrolier, alors que le Venezuela exportait encore fin 2018 un demi-million de barils par jour vers les Etats-Unis, et visé les plus hautes personnalités du régime, sans parvenir toutefois jusqu'ici à obtenir le départ de Nicolas Maduro.