Les athlètes du MC Alger ont décroché les médailles d'or au fleuret (filles), épée (garçons et filles) et sabre (garçons). Les deux autres titres sont revenus au NCRB Casbah (sabre/filles) et CE Sétif (fleuret/garçons).

Cent-trente (130) escrimeurs dont 45 filles prendront part à la 2e phase de la Coupe d'Algérie en individuel (juniors et seniors, filles et garçons), prévue vendredi et samedi à la salle fédérale de Ben-Aknoun (Alger).

Ces athlètes représentent 11 clubs, issus de quatre Ligues de wilaya et de la Garde républicaine, a indiqué la Direction de l'organisation sportive (DOS) à la Fédération algérienne d'escrime (FAE).

Il s'agit des Ligues de Sétif (3 clubs), Alger (5), Chlef (1) et Oran (1).

La première phase, qui s'était tenue au mois de septembre dernier dans la même salle, avait vu une nette domination des escrimeurs du MC Alger dans les deux catégories (juniors-seniors), avec toutefois une bonne prestation des athlètes du CSAF Oran. Quant à la 3e et dernière phase, elle se tiendra au mois d'avril prochain, selon le directeur de l'organisation sportive, Mehdi Fraoussi.

S'agissant de la Coupe d'Algérie par équipes (juniors-seniors), le même responsable a indiqué qu'elle se jouera en une seule phase, les 28 et 29 février.