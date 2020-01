La sélection algérienne de tennis des U14 garçons a obtenu la médaille d’argent aux Championnats ITF/CAT d'Afrique du nord (par équipes) clôturés samedi au Tennis club de Bachdjerrah (Alger), alors que celle des filles s’est contentée de la médaille de bronze.

Les jeunes algériens ont terminé la compétition à la seconde place après deux victoires enregistrées devant la Libye (3-0) et l’Egypte (3-0), contre deux défaites concédées face à la Tunisie (2-1) et au Maroc (2-1).

La première place a été remportée par la sélection tunisienne qui a largement dominé cette catégorie, alors que le Maroc s’est contenté de la troisième place, synonyme de médaille de bronze.

Chez les U14 filles, les Algériennes ont obtenu la médaille de bronze après avoir dominé l’Egypte (3-0) avant de concéder deux défaites de rang, respectivement face à la Tunisie (3-0) et au Maroc (2-1).

Ce tableau a été remporté par les Marocaines, alors que la médaille d’argent est revenue aux Tunisiennes.

«Tout d’abord, je tiens à féliciter nos joueurs qui se sont donnés à fond depuis l’entame de la compétition.

J’avoue que notre objectif chez les U14 garçons était de remporter la médaille d’or. Malheureusement, nous avons perdu face aux Tunisiens au super tie-break dans les deux rencontres du simple.

Concernant les filles, la tâche était très compliquée pour les nôtres surtout en présence de nos voisins Tunisiens et Marocains.

J’estime que c’est un résultat positif», a déclaré à l’APS, le Directeur technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou.

Pour leur part, les sélections algériennes des U16 «Garçons et Filles», ont raté le coche, en se classant au pied du podium.

Chez les garçons, l’Algérie a enregistré une seule victoire devant la Libye (3-0) contre trois défaites respectivement face à l’Egypte (2-1), au Maroc (3 -0) et contre la Tunisie (3-0).

La médaille d’or dans cette catégorie a été décrochée par la Tunisie, devant le Maroc et l’Egypte.

Chez les filles, les Algériennes ont perdu toutes leurs rencontres.

Elles avaient enregistré leur première défaite face au Maroc (3-0) avant de tomber à nouveau contre la Tunisie (2-1) puis l’Egypte (2-1).

L’or est revenu au Maroc, l’argent pour la Tunisie, alors que l’Egypte a complété le podium. «Je pense qu’on aurait pu faire mieux dans cette catégorie mais malheureusement nos joueurs et joueuses ont perdu les matchs décisifs pour monter sur le podium.

Il faut savoir que nos adversaires dans cette catégorie exercent dans des académies en Europe, ce qui leur a permis d’avoir plus de matchs dans les jambes.

Malgré le fait que les nôtres quittent la compétition sans aucune médaille, je tiens à les féliciter pour les efforts fournis’’, a rajouté le DTN.

Lors de la cérémonie de remise des prix aux lauréats, la sélection libyenne a été honorée par la Fédération algérienne de tennis, pour leurs efforts consentis en vue d'y participer, sachant que le pays connaît une situation sécuritaire très compliquée.

Cinq nations ont été engagées dans ces épreuves par équipes (Algérie, Tunisie, Maroc, Egypte et Libye) disputées sous forme d'un mini-championnat.

Les nations qui ont remporté l’or, sont qualifiées pour les prochains Championnats d'Afrique, prévus au mois de juin dans un pays qui reste à désigner. Pour rappel, les épreuves individuelles, disputées du 10 au 13 janvier, ont été dominées par le Maroc.