Un responsable de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) a accusé samedi le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou de faire avancer les plans d'annexion de terres en Cisjordanie pour avoir plus de chances de gagner les élections.

«Si le plan d'annexion/occupation perpétuelle de Nétanyahou et de (l'ambassadeur des Etats-Unis en Israël David) Friedman est rendu public avant les élections israéliennes, cela signifie que Netanyahou a le feu vert pour commencer l'annexion de la vallée du Jourdain, sur les rives de la mer Morte et qu'ensuite, il peut dire : Je vous ai obtenu Al Qods, le plateau du Golan, la vallée du Jourdain, votez pour moi», a tweeté Saëb Erakat, secrétaire général de l'OLP.

«Si Netanyahou peut être réélu, tout le Moyen-Orient peut s'embraser», a-t-il prévenu. En novembre dernier, juste après que le secrétaire d'Etat américain, M. Mike Pompeo, a déclaré que Washington ne considérait plus les colonies juives en Cisjordanie comme illégales, M. Netanyahou a promis d'annexer certaines parties de la Cisjordanie et d'imposer la souveraineté israélienne sur les colonies situées dans le territoire occupé.