Cinq personnes, dont deux femmes, soupçonnés d'effectuer du repérage en vue d'une attaque «terroriste» dans un quartier du nord de Nairobi, ont été arrêtés samedi, a indiqué dimanche une source policière. La police kényane avait reçu dès vendredi des informations selon lesquelles des «personnes soupçonnées d'être des terroristes effectuaient une surveillance» à Kiambu Road, selon un rapport de police.

Leur véhicule a été intercepté samedi par la police. «Cinq terroristes suspectés» ont alors été arrêtés: deux Somaliennes, un Somalien, un Américain et un chauffeur kényan, selon le rapport. Les terroristes du groupe shebab, affiliés à Al-Qaïda, ont intensifié leurs attaques dans l'est du Kenya depuis le début de l'année, et ont menacé de lancer de nouvelles attaques contre les intérêts kényans et américains. Le 5 janvier, ils ont attaqué une base américano-kényane près de Lamu, tuant trois Américains et détruisant plusieurs avions. La dernière attaque du groupe terroriste remonte à lundi ou trois enseignants ont été tués et un autre enlevé dans l'est du Kenya . Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont perdu l'essentiel de leurs bastions mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats-suicides.

Depuis son intervention militaire dans le sud de la Somalie en 2011 pour lutter contre les shebab, le Kenya a été la cible de plusieurs attentats meurtriers, notamment ceux du centre commercial Westgate à Nairobi (septembre 2013 - 67 morts) et de l'université de Garissa (avril 2015 - 148 morts).