Cette situation consiste en 15.000 cas de tuberculose pulmonaire contagieux affectant les enfants de moins de 15 ans et 7.000 autres cas non-contagieux touchant tout âge, a détaillé le pneumologue Djaber Djedai.

En 2018, le nombre de cas de tuberculose enregistrés en Algérie était de 23.078 cas.

Parmi les 7.053 cas de Tuberculose pulmonaire (30.6%), 5.750 cas étaient des cas de tuberculose contagieuse avec une incidence de 13.8 cas pour 100.000 habitants, selon les chiffres de l'institut national de santé publique (INSP). Les 16.025 cas de Tuberculose Extra-Pulmonaire (69.4%) avaient une incidence de 38.4 cas pour 100.000 habitants dont les trois quarts des cas étaient répartis seulement entre deux localisations : ganglionnaire et pleurale.

Lors des 10èmes journées médico-chirurgicales, le pneumologue Djedai a souligné que «l’examen de la tuberculose a, eu égard à son importance, été retenu au programme académique de cette rencontre, car elle constitue une des pathologies pulmonaires, allergiques et d’asthme, en vue d’examiner les difficultés rencontrées par le praticien et expliciter les phases techniques de traitement de la tuberculose».

«Il s’inscrit au titre de la mise en £uvre et l’enrichissement du programme national de lutte contre la tuberculose, lancé depuis 2000», et qui constitue, a-t-il dit, «le prolongement des autres programmes menés depuis les années 1960 portant, d’emblée, la lutte contre la tuberculose». Le Pr. Abdelhamid Benali, chef de service des maladies respiratoires, d’allergie et d’asthme, à l’hôpital universitaire de Batna, a, dans son intervention intitulée «la tuberculose non-pulmonaire et les difficultés de diagnostic», évoqué les contraintes rencontrées par le spécialiste et le généraliste dans le diagnostic de cette pathologie, avant d’appeler à opter pour les phases techniques et des moyens opérationnels pour le dépister dans ses stades avancées.

Les intervenants ont, à cette occasion, mis en avant la dynamisation des programmes de sensibilisation en milieu social par l’implication des organismes de tutelle, la prévention contre la contagion et l’alimentation saine et l’hygiène du milieu. Ils ont également abordé l’expérience mondiale de l’Algérie dans la lutte contre la tuberculose félicitée par l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Initiées par l’association des praticiens privés avec le concours de 35 laboratoires de production et de distribution de produits médicamenteux, ces journées médicochirurgicales ont regroupé, deux jours durant à la maison de la culture Mohamed Lamine Lamoudi d’El-Oued, près de 400 participants, généralistes et spécialistes.

Le programme consistait en l'examen des préoccupations des praticiens et des patients en ce qui concerne, notamment, les maladies pulmonaires et allergiques, le diabète, les maladies cardiaques, la stérilité chez l’homme et les maladies de gynécologie et d’hématologie.