Les chutes de neige et la faible visibilité compliquaient dimanche les recherches de quatre Sud-Coréens et trois Népalais portés disparus depuis une avalanche vendredi dans le massif népalais de l'Annapurna, ont annoncé les autorités. «Les recherches sont en cours mais la neige ne facilite pas les choses», a expliqué un responsable du ministère népalais du Tourisme, Mira Dhakal.

Des hélicoptères ont été dépêchés dans la zone samedi pour participer à l'évacuation de 200 personnes se trouvant dans la zone touchée par l'avalanche ainsi que sur d'autres itinéraires de trek. Six des disparus appartenaient à la même expédition, tandis que le septième, un porteur népalais, accompagnait un autre groupe. Des proches des disparus sud-coréens sont arrivés à Katmandou, de même que des responsables sud-coréens qui doivent aider les Népalais dans les recherches. L'avalanche a eu lieu à une altitude d'environ 3.200 mètres, près du camp de base pour l'ascension de l'Annapurna, après de fortes chutes de neige survenues vendredi. Les quatre Sud-Coréens disparus faisaient partie d'un groupe de onze personnes venues de Corée du Sud. Les autres membres de l'équipe sont sains et saufs. En Corée du Sud, des responsables de l'éducation ont précisé que les quatre disparus appartenaient à une équipe d'enseignants volontaires qui travaillaient avec des enfants au Népal.