Cinq personnes ont été tuées dans un accident de la route survenu samedi dans la province du Limpopo, au nord-est de l'Afrique du Sud.

L'accident s'est produit lorsqu'une véhicule léger a percuté un camion en arrêt sur le bas-côté à la sortie de l'autoroute, au niveau de la localité de Mantsole, a indiqué la société sud-africaine de gestion des autoroutes (RTMC). Le camion de transport de marchandises attendait les autres camions du convoi pour poursuivre le trajet au moment où le véhicule léger s'est approché et l'a percuté de plein fouet, a expliqué le porte-parole de la RTMC, Simon Zwane, cité par les médias locaux.

Les personnes qui étaient à bord de la voiture, quatre hommes et une femme, sont toutes décédées, tandis que les deux occupants du camion sont sains et saufs, précisent les médias sud-africains.

Les routes sud-africaines connaissent une hausse importante des accidents en particulier durant les weekends et les saisons des festivités. Lundi, cinq enfants avaient trouvé la mort dans un accident de la route survenu près de la ville de Ngcobo, dans la province sud-africaine du Cap Oriental. Bien qu'elle dispose d’un des réseaux routiers les plus développés du continent, l’Afrique du Sud demeure l’un de ses plus mauvais élèves en matière de sécurité routière.

Selon des chiffres publiés récemment, les accidents de la circulation coûtent à l’économie sud-africaine plus de 164 milliards de rands (environ 11 milliards de dollars US).