Le laboratoire américain GenePeeks a créé un embryon numérique pour déterminer les risques de maladies génétiques lors de la conception.

Prévoir les risques de maladies génétiques avant que son bébé soit conçu est possible grâce à une simulation de fécondation appelé aussi «The matchright technlogy», un procédé technologique du laboratoire GenePeeks. Grâce à un procédé breveté en janvier et inventé par le Dr Lee Silver de l'Université de Princeton, professeur spécialisée en biologie moléculaire de l'Université de Princeton et co-fondatrice de GenePeeks, cette société est capable de prédire la combinaison génétique des deux parents bien avant qu'il y ait une grossesse. Cette technologie permet aussi d'analyser des milliers de combinaisons génétiques possibles pour des millions de mutations qui pourraient affecter la santé d'une future famille.

Un fœtus virtuel pour déterminer les risques de maladies génétiques

En séquençant le génome humain, le laboratoire crée d'abord un fœtus humain virtuel avec l'ADN des parents. Puis grâce à une combinaison d'algorithmes, le système reproduit virtuellement la combinaison génétique qui s'opère au moment de la fécondation de l'ovule de la mère et des spermatozoïdes de plusieurs donneurs.

«Nous avons créé une nouvelle façon de déterminer le risque génétique. Ce qui est particulièrement utile à la future mère qui est à la recherche d'un donneur de sperme. Nous sommes capables de lister une liste de donneurs potentiels avec qui la mère serait certaine de ne pas avoir d'enfant atteint de maladies génétiques rares.

Près de 100.000 variant génomiques individuels pourraient être prochainement explorés par génome avec options de choix des meilleurs donneurs potentiels » explique le Dr Lee Silver.

Les banques de sperme et les cliniques de fertilité sont actuellement les seules à avoir recours à ce procédé. Mais GenePeeks espère développer son concept dans le monde entier.