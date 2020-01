Le président du parti Sawt Echaab «voix du peuple», Lamine Asmani a plaidé samedi à M’sila pour «l’instauration d’un Etat de droit et d’instituions dans le cadre d’une Algérie nouvelle».

S’exprimant lors d’un meeting populaire organisé à la maison de la culture du chef-lieu de wilaya, M. Asmani a considéré que «l’Etat de droit et d’institutions est la locomotive d’un mouvement politique pourvoyeur d’idées et de solutions politiques et économiques escomptées».

«L’Algérie nouvelle sera construite par de nouvelles idées politiques, économiques et sociales dans le respect des spécificités de notre société», a estimé, M. Asmani.

Il a ajouté que l’instauration d’un Etat de droit qui figure parmi les principes fondamentaux de sa formation politique «permettra à une distribution équitable des richesses du pays «.

Le parti «sawt echaab», a-t-il dit, «£uvre à être une véritable force de proposition et partage avec le peuple ses aspirations légitimes afin de gagner sa confiance et rester fidèle aux idéaux des Chouhada de la glorieuse révolution de novembre 1954».