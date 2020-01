Les cours du maïs cotés à Chicago se sont nettement redressés vendredi après trois séances de repli, les investisseurs ayant manifesté plus tôt dans la semaine leur scepticisme sur l'accord commercial préliminaire entre la Chine et les Etats-Unis. Le blé et le soja sont aussi montés. «On observe un important rebond technique.

Les contrats à terme de maïs ont baissé bien plus que ce qui était justifié hier et ils effacent une partie de leur perte aujourd'hui», a commenté Brian Hoops de Midwest Market Solutions «Cela a tiré vers le haut le blé et le soja», ajoute l'expert.

Les termes de l'accord accord commercial dit de «phase un», signé mercredi entre Washington et Pékin, n'avaient pas entièrement convaincu les acteurs du marché.

Selon le texte, la Chine s'est engagée à acheter au cours des deux prochaines années pour 32 milliards de dollars de produits agricoles de plus qu'en 2017 (24 milliards de dollars).

Plusieurs analystes avaient estimé que ce montant était peu réaliste. Les prix du maïs ont également été portés vendredi par les prévisions météorologiques en Argentine, gros producteur de la céréale. Le boisseau de blé pour livraison en mars, le plus actif, a fini à 5,7050 dollars contre 5,6525 dollars à la précédente clôture (+0,93%).

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, également le plus échangé, a terminé vendredi à 3,8925 dollars contre 3,7500 dollars la veille (+3,66%). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 9,2975 dollars contre 9,2400 dollars jeudi (+0,61%).