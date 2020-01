Les Etats-Unis et la Chine ont encore beaucoup à faire pour résoudre durablement leurs différends commerciaux même si leur accord bilatéral est un pas en avant, a estimé vendredi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

«Un accord important a été annoncé cette semaine mais il reste fort à faire pour soigner les fractures existant entre les deux principales puissances économiques de la planète», a-t-elle commenté dans un discours devant le Peterson Institute for international economics (PIIE).

Au-delà de ces deux pays, «c'est tout le système commercial mondial qui a besoin de profondes améliorations», a-t-elle poursuivi.

«A l'aube de cette nouvelle décennie», le problème principal reste «l'incertitude grandissante» relative à l'apaisement des tensions géopolitiques et au triomphe de la paix, concernant la possibilité de voir une trêve commerciale déboucher sur une paix durable et une réforme du commerce, dit-elle. L'incertitude aussi «quant à savoir si les politiques publiques pourront remédier aux frustrations et au mécontentement qui grondent dans de nombreux pays», a-t-elle observé.

Si l'incertitude nuit à la confiance des entrepreneurs, à l'investissement et à la croissance, ce qui préoccupe des millions de personnes au jour le jour, c'est l'incertitude sur leur capacité à payer leurs factures à la fin du mois, sur la santé et le bien-être de leurs familles, «la peur constante d'être laissées pour compte», poursuit-elle.