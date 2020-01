La livre sterling baissait vendredi face au dollar, handicapée par des ventes au détail bien moins bonnes qu'attendu.

Vers 20H00 GMT (21H00 à Paris), la monnaie britannique perdait 0,48% face au billet vert, à 1,3017 dollar.

Face à l'euro, elle cédait 0,08% à 85,22 pence pour un euro. Après avoir démarré la séance européenne en légère hausse, portée par l'«optimisme» des investisseurs selon Naeem Aslam, analyste pour Avatrade, la livre a été bousculée par la publication des chiffres des ventes au détail au Royaume-Uni.

Celles-ci ont baissé de 0,6% en décembre alors que les analystes tablaient sur une hausse du même ordre.

«La nette chute des ventes au détail en décembre, malgré un potentiel coup de pouce du tardif Black Friday, n'augure rien de bon pour la croissance et pourrait encourager un peu plus le Comité de politique monétaire à baisser les taux à la fin du mois», a estimé Thomas Pugh, analyste pour Capital Economics.

L'euro a, pour sa part, «été bousculé par un dollar globalement plus fort», a souligné David Madden, analyste pour CMC Markets.

Il baissait face au billet vert, perdant 0,40% à 1,1093 dollar.

Le yen se stabilisait face à la devise américaine à 110,14 yens pour un dollar, mais restait proche de son niveau le plus bas en 8 mois.