Vainqueur des deux dernières rencontres disputées à domicile, face au Paradou AC (1-0) et la JS Kabylie (1-0), l'USMA (3e, 23 pts), est en train de réaliser une belle remontée au classement et compte revenir à un point du MC Alger (2e, 27 pts), en cas de succès face à l'ASO Chlef (13e, 16 pts).

Le club algérois, en butte depuis l'intersaison à une crise financière aiguë, a pu relever le défi, lui qui a été sanctionné par une défaite par pénalité (3-0) et une défalcation de trois points, après avoir déclaré forfait lors du derby face au MCA.

De son côté, l'ASO, invaincue depuis la 11e journée, tentera de rester sur cette dynamique et s'offrir le champion d'Algérie sortant, afin de s'éloigner de la zone de relégation.

La JSK (5e, 21 pts), dont l'entraîneur français Hubert Velud vient de quitter le naL'USM Alger, auteur de deux victoires de suite, se déplacera à Chlef pour espère réaliser la passe de trois et mettre la pression sur le dauphin le MC Alger, alors qu'en bas du tableau, le Paradou AC jouera gros à Magra, à l'occasion de la mise à jour du calendrier du Championnat de Ligue 1 de football, prévue dimanche et lundi. vire, devra puiser dans ses ressources pour redresser la barre, après avoir essuyé deux défaites de rang, dont une élimination dès les 1/32 de finale de la Coupe d'Algérie sur le terrain de l'AS Aïn M'lila (1-0 a.p).

La réception du MC Oran (6e, 20 pts) constitue une belle occasion pour les «Canaris» de se refaire une santé et se replacer dans la course au podium, tandis que les «Hamraoua», qualifiés pour les 1/8 de finale de «Dame Coupe», comptent sur leur solidité en dehors de leurs bases (5e meilleure équipe en déplacement, ndlr), pour essayer de revenir avec un bon résultat de Tizi-Ouzou.

En bas du tableau, le NC Magra (14e, 15 pts) et le Paradou AC (12e, 17 pts) s'affronteront dans un duel «à six points».

Les deux équipes traversent une mauvaise passe, d'où la nécessité de s'imposer pour l'une ou l'autre formation. Le PAC, engagé en phase de poules de la Coupe de la Confédération, reste sur une lourde défaite concédée au Nigeria face à Enyimba (4-1).

Les coéquipiers d'Adam Zorgane, groggy, auront à négocier un voyage difficile chez le NCM qui vient de limoger son entraîneur El-Hadi Khezzar.