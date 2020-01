La sélection algérienne (Messieurs/Dames) de cyclisme a bonifié sa moisson aux Championnats d'Afrique sur piste qui se déroulent actuellement dans la capitale égyptienne le Caire par trois nouvelles médailles, dont une or, lors de la deuxième journée de compétition, disputée vendredi.

La breloque en métal précieux a été l'oeuvre de Lotfi Tchambaz dans l'épreuve de poursuite (Elite/messieurs), avant que sa compatriote Nesrine Houili ne glane l'argent dans l'épreuve du Keirin (Juniors/filles).

La médaille de bronze, quant à elle, a été l'œuvre du jeune Hamza Amari, dans l'épreuve du Keirin (Juniors/garçons), portant ainsi le total de l'Algérie dans cette compétition à six breloques : 2 or, 2 argent et 2 bronze. La première médaille d'or a été l'oeuvre de Nesrine Houili, dans l'épreuve de la poursuite individuelle (Juniors/filles), alors que la médaille d'argent a été décrochée par la sélection nationale (Elite/messieurs) dans l'épreuve de poursuite «par équipes». La médaille de bronze quant à elle a été obtenue par Yacine Chalel, dans l'épreuve du Scratch, où il avait terminé sur la troisième marche du podium, derrière deux Sud-africains. L'Algérie a engagé un total de huit athlètes dans cette sixième édition des Championnats d'Afrique sur piste (sept messieurs et une dame). Outre les quatre cyclistes déjà cités, les quatre autres représentants algériens dans cette compétition sont Youcef Boukhari, El-Khassib Sassane, Zinedine Tahir et Seddik Benganif. Au total, douze pays sont engagés dans cette 6e édition des Championnats d'Afrique sur piste, à savoir : Algérie, Egypte (Organisateur), Libye, Maroc, Seychelles, Kenya, Burundi, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Soudan, Afrique du Sud et Nigéria.