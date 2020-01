Une exposition de peinture de l'artiste peintre algérien, Houria Menaa, mettant en avant la Casbah d'Alger et la Souika de Constantine en plus du costume traditionnel se déroule à Alger et se poursuivra jusqu'au 28 janvier.

Inaugurée mardi, cette manifestation abritée par la nouvelle galerie d'art de l'Opéra d'Alger «Boualem-Bessaih», propose une quarantaine d'oeuvres figuratives avec un trait proche de la peinture impressionniste. Pour cette exposition Houria Menaa propose des toiles comme «Ruelles de la Casbah», «Au coeur de la Casbah», «Voutes de la Casbah», «Casbah bleue», ou encore «Le souk» reproduisant des ruelles et des maisons de la vieille cité algéroise où des habitants évoluent en costume traditionnel. L'intérieur des maisons n'est quant à lui abordé que dans une seule oeuvre intitulée «Nouba» évoquant une fête familiale. L'artiste propose également une même toile installée dans la Souika sous le titre «Quartier de Constantine», avec une palette différente, et une reproduction d'un paysage «Gorges du Rhummel». Dans quelques tableaux l'univers de l'artiste sort de la citadelle et reproduit les décors extramuros d'une vie supposée plus d'un siècle plus tôt. «Dar El Fahs», Ziara», «Retour de visite» ou encore «Baie d'Alger» reproduisent des décors extérieurs à la Casbah où la nature et la végétation reprennent leurs droits.

D'autres toiles exposées à l'Opéra d'Alger reviennent souvent sur le costume algérien avec des portraits de femmes de différentes régions du pays, des oeuvres de musiciens de rue en plus de natures mortes. Les travaux présentés par Houria Menaa regorgent d'éclat grâce à un choix harmonieux de palette de couleurs chatoyantes. Née en 1943, Houria Menaa est médecin et artiste peintre autodidacte et a déjà organisé deux expositions individuelles à Alger.