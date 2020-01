Ce nouveau film de 26 minutes relate l’histoire d’un père de famille qui souffre de problèmes sociaux et économiques jusqu’à devenir un refusé de la société et là naît chez lui une réaction de vengeance contre les membres de sa famille composés de sa femme et d'un fils.

Dans ce film réalisé joue, à côté de l'acteur principal, le célèbre humoriste Hamza Feghouli, le comédien Djamel Larouss qui fait partie d'une équipe composée de 12 acteurs dont la plupart choisie lors d'un casting organisé à la mi-décembre dernier.

Abdelhalim Zerrouki a souligné qu'il £uvre à participer avec ce film à des festivals et salons internationaux du cinéma après le succès du court métrage de mime «Synapse» produit par la fondation en remportant le grand prix du Festival international du court métrage de Nouakchott (Mauritanie).

La Fondation «Ciné jeunes» de Tiaret a déjà produit trois films qui ont décroché de nombreux prix nationaux et internationaux, à savoir le téléfilm «El Mahna» dans la manifestation «Alger, capitale de la culture arabe 2007», «Synapse» au Festival Maghrebin du court Métrage à Oujda (Maroc) et «L’intelligence stupide», en plus de documentaires sur la glorieuse révolution et le développement.