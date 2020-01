La chaleur dans les océans du monde a atteint un niveau record en 2019, montrant un réchauffement «irréfutable et accéléré» de la planète, avertit une étude scientifique publiée dans la revue «Advances In Atmospheric Sciences».

L'étude relayée par le quotidien britannique The Guardian se base sur des données océaniques provenant des 3.800 flotteurs Argo à dérive libres dispersés à travers les océans, indiquant que la chaleur de ces derniers augmente à un rythme accéléré à mesure que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère. Elle constate, par ailleurs, que le taux de réchauffement de 1987 à 2019 est quatre fois et demie plus rapide que celui de 1955 à 1986, alors que la grande majorité des régions océaniques montrent une augmentation de l'énergie thermique, ce qui entraîne plus de tempêtes et engendre des conditions météorologiques plus extrêmes.

«Les océans sont vraiment ce qui vous indique à quelle vitesse la Terre se réchauffe», commente le professeur John Abraham de l'Université de St Thomas qui a publié cette analyse. «Lorsque le monde et les océans se réchauffent, cela change la façon dont la pluie tombe et s'évapore ce qui veut dire que les zones plus sèches vont devenir plus sèches et celles humides le deviendront aussi davantage», a-t-il estimé.

«Nous avons constaté que 2019 n'était pas seulement l'année la plus chaude jamais enregistrée, mais elle affichait également la plus forte augmentation de toute la décennie, un rppel qui donne à réfléchir que le réchauffement de notre planète se poursuit sans relâche», a ajouté de son côté le professeur Michael Mann de l'université d'État de Pennsylvanie, également membre de l'équipe ayant mené la recherche.

Les océans sont la manifestation la plus claire de l'urgence climatique car ils absorbent plus de 90% de la chaleur emprisonnée par les gaz à effet de serre émis par les combustibles fossiles, la destruction des forêts et d'autres activités humaines. La nouvelle étude rapporte que les cinq ernières années sont les cinq premières années les plus chaudes enregistrées dans les océans du monde. La quantité de chaleur ajoutée aux océans équivaut au fonctionnement de 100 fours à micro-ondes toute la journée et toute la nuit. Le réchauffement des océans entraînent des tempêtes plus violentes et perturbent le cycle de l'eau, ce qui signifie plus d'inondations, de sécheresses et de feux de forêt, ainsi qu'une élévation inexorable du niveau de la mer. Les températures plus élevées nuisent également à la vie dans les mers, alors que le nombre de vagues de chaleur marines augmentent fortement.