Une nouvelle étude américaine publiée dans la revue Mind, Brain and Education, laisse entendre que le choix de l'heure du coucher des tout-petits n'est pas anodin et que les parents devraient tenir compte de l'horloge biologique de leur enfant avant de les mettre au lit.

«Bien souvent, l'heure du coucher se transforme en véritable bras de fer entre les parents et leur enfant. Celui-ci refuse de dormir, réclame un verre d'eau, se relève… Les parents s ‘énervent, l'enfant se met à pleurer et à hurler… Et pourtant, tout cela n'est souvent dû qu'à un problème d'horloge biologique» expliquent les chercheurs de l'Université de Boulder, au Colorado.

Pour étudier le sommeil des enfants, les scientifiques américains ont suivi 14 enfants âgés de 30 à 36 mois pendant six nuits consécutives et ont mesuré leur taux de mélatonine (également appelée hormone du sommeil) à divers moments de la soirée. L'étude a révélé qu'en moyenne, le taux de mélatonine est le plus élevé vers 19h40. Et lorsque les parents mettent leur enfant au lit dans la demi-heure qui suit, celui-ci met moins de 30 minutes pour s'endormir.

«A contrario, si les parents envoient leur enfant se coucher avant ce pic de mélatonine, alors l'enfant est énervé, il résiste au sommeil et c'est ainsi que l'heure du coucher dégénère. Petit à petit, l'enfant finit par associer l'heure du coucher avec excitation plutôt qu'avec sommeil» explique le Pr Monique LeBourgeois, qui a dirigé l'étude. «A la longue cela crée des difficultés de sommeil. Nous pensons même que ces enfants devenus adultes risquent de souffrir d'insomnie.»

Le sommeil des bébés est source de nombreux questionnements. Il y a quelques mois, une autre étude américaine laissait entendre que si votre enfant a du mal à s'endormir le soir, la cause de ses problèmes pourrait venir de ses gènes.

Mais cette nouvelle étude de l'Université de Boulder ne peut que conforter les habitudes des mamans françaises qui couchent souvent leur enfant une heure plus tard que les mamans d'Allemagne et du Royaume-Uni, ce qui, semble-t-il leur permet de faire leurs nuits plus tôt.