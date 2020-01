Les bébés apprendraient leur langue avant même d’avoir été mise au monde… Une étude américano-suédoise parue dans la revue Acta Paediatrica révèle qu’ils seraient sensibles à la langue maternelle alors qu’ils sont encore dans le ventre de leur mère. A la naissance ils seraient par conséquents capables de distinguer les sons entendus dans le ventre maternel d’une langue étrangère. Pour mesurer cette sensibilité à la voix et aux sons maternels, les chercheurs ont fait écouter à 40 nouveaux-nés suédois ou américains des sons de voyelles en suédois et en anglais. Leur tétine était reliée à des ordinateurs pour détecter la fréquence et rapidité des mouvements de succion à l’écoute de chacune des langues. Les bébés comprennent mieux les voyelles

Les bébés ont sucé plus vite leur tétine quand c’était la langue étrangère qu’ils écoutaient. Les sons de voyelles sont les sons que l’on entend le plus, et les plus à même d’être entendus in utero, probablement quand la mère parle.

Selon les chercheurs, cette faculté des bébés à distinguer et interpréter les sons apparaîtrait dès la 30e semaine de grossesse. Une période correspondant au moment où le système auditif du bébé commencerait à fonctionner, selon l’étude. «Nous savons déjà que nous commençons à apprendre les sons in utero en écoutant la voix de notre mère. Mais il s'agit de la première étude montrant que nous avons conscience des sons spécifiques de notre langue maternelle avant de naître», explique le Dr Christine Moon, directrice de l’étude.

D’autres études similaires ont démontré la capacité des nouveau-nés à reconnaître de la musique ou certaines phrases.