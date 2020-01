Ne pas bouger suffisamment et avoir une mauvaise alimentation ne nuisent pas seulement à notre santé. Cela affecterait également notre productivité au boulot, selon une étude américaine.

On nous rebat les oreilles sur les risques pour notre santé de la sédentarité et d’une alimentation pas équilibrée. Mais on sait moins que lorsque l’on mange mal on augmente notre risque de 66 % d’être moins productive au travail. Le manque d’exercice, lui, augmenterait le risque de 50%.

Des chercheurs de la Brigham Young University ont enquêté auprès de 19 803 salariés de trois grandes entreprises. Leurs résultats sont parus dans la revue Population Health Management. On apprend également que fumer augmente le risque de 28% de perdre de la productivité.

Les plus concernés par cette potentielle baisse de performance seraient les personnes âgées entre 30 et 39 ans, constatent les chercheurs. Les plus de 60 ans étant les plus à l’abri de ce risque.

Plus intéressant encore, l’étude cite des secteurs d’activité qui seraient le plus affectés par cette potentielle baisse de productivité : les services, les transports, la pêche, la construction et l’agriculture.

Le mode de vie influe sur notre bien-être en général et cela se ressent au travail. La solution ? S’habituer à manger équilibré au boulot. Par exemple, on peut miser sur le frais et le bio plutôt que la cuisine industrielle. On essaie de consommer des aliments riches en omega 3 et on limite les aliments gras. Autant de conseils nutri qui nous aident à carburer au boulot.

Et si on a du mal à se motiver pour faire du sport, on pense à écouter de la musique, cela nous permet de dépasser nos limites.

L’alimentation mais aussi le sommeil jouent sur notre forme au travail. Une récente étude a montré que les troubles du sommeil diminuent les capacités intellectuelles et les performances quotidiennes.