Le bon équipement

Justement parce que la corde à sauter ne demande aucun équipement particulier, il est essentiel de choisir au minimum une corde avec des poignets ergonomiques, et un peu lourde.

Il est préférable, pour mieux sentir les chocs, «de sauter pieds nus, ou de porter des baskets légères sans semelle ultra compensée » explique Valérie Orsoni. Car pour bien sauter à la corde, il faut le faire sur la pointe de pieds. Il est impératif de porter un soutien-gorge de sport pour ne pas abîmer sa poitrine à cause des chocs répétés.

La bonne posture

Les épaules doivent être décontractées car ce sont les poignets flexibles qui tournent la corde. Les jambes doivent légèrement fléchies, les pieds sont positionnés à 10 centimètres d’écart, les bras à 10 cm du corps et la paume des mains tournée vers le ciel. Comme les danseuses, on regarde l’horizon. Pour une bonne longueur de corde, calculez la longueur entre vos pieds et votre nombril. Si l’on est vraiment débutante, on réalise un petit échauffement préalable en faisant des rotations du cou, des poignets et des chevilles et 10 petits sauts à vide.

Le bon entraînement

Valérie Orsoni, coach sportive préfère que l’exercice soit pratiqué longtemps mais doucement plutôt que rapidement et vite. Car, la corde à sauter est un sport intense. On commence par sauter une minute et se reposer une minute 6 fois de suite.

On essaie à terme d’alterner 3 minutes de saut (le temps d’une chanson) et de repos. Valérie Orsoni recommande de pratiquer l’exercice 3 fois par semaine, pour qu’il devienne quotidien. Il n’y a pas de limite, sauf celle du mal-être. Il faut toujours se sentir bien une fois l’exercice physique terminé.

Les contre-indications

Les personnes en surpoids (d’au moins 15 kilos), cardiaques (même faibles) ou ayant des problèmes d’articulations ne doivent pas pratiquer la corde à sauter.