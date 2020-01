La marche (20 à 30 minutes par jour)

Le dos droit, les épaules redressées, déroulez toutes vos articulations en marchant. Alternez les phases de marche rapide (10 minutes d'affilée) et celles de marche lente. Si vous utilisez les transports en commun, faites la première et la dernière station à pied.

La natation (à votre rythme)

Commencez par 25 à 200m de brasse à un rythme assez lent. Enchaînez ensuite 4 longueurs de piscine en nageant la brasse ou le crawl, sans poser le pied. Puis, faites 2 longueurs de dos crawlé. Terminez votre séance par 2 longueurs de brasse à 1 rythme lent afin de récupérer.

Le jogging (30 minutes)

Faites 5 minutes de marche rapide pour vous échauffer, puis 10 minutes de course lente, 5 minutes de marche et 5 minutes de course lente. Terminez par 5 minutes de marche en soufflant bien. Une fois entraîné, vous pouvez augmenter le temps consacré à la course lente.

Bon à savoir

Si vous ne pratiquez aucune activité physique depuis longtemps, évitez les sports violents comme le squash, le tennis ou encore l'aérobic. Commencez par des sports plus doux tels que la gymnastique au sol, le pilate ou le streching.