Même si l'ASAM bénéficiera de la faveur des pronostics, il n'en demeure pas moins que le club d'Adrar, 9e au classement de son championnat (21 pts), compte jouer son va-tout jusqu'au bout pour espérer poursuivre sa belle aventure dans cette épreuve.

Le CRBA s'est qualifié en 16es de finale en éliminant à domicile le FCB Telagh de la Régionale 1 (2-1), alors que l'ASAM a validé son billet aux dépens de la JS Kabylie (1-0 a.p).

Ces 16es de finale restent encore tronqués de trois rencontres : WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) fixée au dimanche 26 janvier ainsi que ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) et Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) qui se joueront le jeudi 13 février prochain. Lors de la première partie des 16es de finale, la logique a été plutôt respectée avec la qualification des favoris, dont le tenant du trophée le CR Belouizdad, en déplacement chez l'Olympique Médéa (1-0). Quatre clubs de l'élite sont passés à la trappe : le NC Magra, le NA Husseïn-Dey, la JS Kabylie et la JS Saoura.

Aujourd’hui / CRB Adrar (IR) - AS Aïn M'lila (L1) 14h00

Déjà joués :

ASO Chlef (L1) - IRB Boumedfaâ (IR) 2-1 (a.p)

SC Mecheria (IR) - USM Bel-Abbès (L1) 0-2

USM Annaba (L2) - CR Village-Moussa (Ama.) 2-0

MC Oran (L1) - ARB Ghriss (IR) 3-1

Amel Boussaâda (L2) - CR Zaouia (IR) 2-0

ES Guelma (IR) - MSP Batna (Ama.) 2-1

Olympique Médéa (L2) - CR Belouizdad (L1) 0-1

AB Chelghoum Laïd (Ama.) - ES Sétif (L1) 1-5

CABB Arréridj (L1) - AS Khroub (L2) 1-0

CSA Marsa (Régionale 2) - US Biskra (L1) 0-1

RC Arbaâ (L2) - NA Hussein-Dey (L1) 1-0 (a.p)

CS Constantine (L1) - JS Saoura (L1) 2-1

Reste à jouer :

Demain, 26 janvier :

WA Boufarik (Ama.) - MC Alger (L1) 14h00

Jeudi, 13 février :

ASM Oran (L2) - USM Alger (L1) 14h00

Paradou AC (L1) - MCB El Bayadh (IR) 14h00.