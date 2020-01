Les cyclistes du GS Pétroliers (séniors) se sont illustrés jeudi en dominant la première étape du 16e tour arabe cyclisme « Didouche Mourad» de Constantine dont le coup d’envoi a été donné à partir de la commune éponyme.

La première étape de cette compétition sportive qu’organise annuellement la commune de Didouche Mourad, la fédération algérienne de cyclisme, la direction locale de la jeunesse et des sports et la ligue de wilaya de la discipline, à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de la mort de Didouche Mourad (tombé au champ d’honneur le 18 janvier 1955), a été disputée sur une distance 105 km.

Pas moins de 77 cyclistes, dont 19 tunisiens, ont accompli cette distance ayant pour point de départ et d’arrivée la commune de Didouche Mourad en passant par Hamma Bouziane, Constantine, Ain Smara, Oued Othmania et El Malha pour voir Karim Hadj Bouzid du GS pétroliers s’imposer devant ses coéquipiers Ismail Lalouchi et Abdellah Benyoucef. Chez les juniors, Ayoub Chibani de la sélection de la fédération algérienne du cyclisme (FAC) est monté sur la première marche du podium, devant son coéquipier Slimane Bedlisse et Abdenour Sahraoui de l’équipe de Oued Tlelat (Oran).

Il est à noter que la deuxième étape de ce tour cycliste se déroulera vendredi sur une distance de 128 km, avec comme point de départ et d'arrivée la ville de Didouche-Mourad en passant par Toumiat, Salah Bouchour et Ramdhan Djamel et Sidi Mezghiche dans la wilaya de Skikda.