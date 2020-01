La Fédération algérienne de natation (FAN) a engagé sept athlètes de l'équipe nationale dont six filles, avec l'absence, de dernière minute, du duo Abdallah Ardjoune et Lounis Khendriche retenus par des examens universitaires.

Les nageurs retenus pour la compétition de Genève «sont tout proche des objectifs fixés» par la Direction technique nationale, a indiqué à l'APS le directeur des équipes nationales de la FAN, Lamine Benabderrahmane.

«Nous participons au challenge de Genève avec sept nageurs de l'équipe nationale évoluant tous dans le championnat local.

Nous signalons toutefois l'absence de Ardjoune et Khendrich, retenus par leurs études universitaires», a t-il dit, ajoutant «nous visons à travers cette participation, à décrocher des billets pour les JO, notamment par le nageur Djaballah Anis qui n'est pas loin des minimas B du 800 m nage libre.

Pour nos autres participants, dont quatre jeunes nageuses nées entre 2003 et 2004, nous espérons qu'ils réalisent les minimas de participation aux championnats d'Afrique Open».

Evoquant la méthode de sélection de ces sept nageurs, le technicien de la Fédération a indiqué que «ce groupe a été retenu après un travail préparatoire avec la direction technique nationale, en se basant sur des critères précis, puisque l'ensemble des nageurs participant au challenge de Genève sont à deux doigts d'assurer les minimas des championnats d'Afrique.

Nous leur souhaitons bonne chance». «Globalement, nous disposons d'une liste de 20 nageurs qui sont proches d'une qualification pour le rendez-vous continental ou l'échéance olympique.

La plupart d'entre eux évoluent à l'étranger tels Ramzi Chouchar, Moncef Balamane et Rania Nefsi qui prennent part régulièrement aux meetings qualificatifs aux joutes olympiques.

Le meeting de Genève est une opportunité offerte pour les nageurs locaux par la Fédération algérienne qui vise à faire qualifier un maximum d'athlètes» a conclu le directeur technique national, signalant dans la foulée que des nageurs de l'équipe nationale participeront prochainement aux meeting de Nice et Marseille (France). Dirigée par les deux entraîneurs nationaux Ali Maanseri et Lyes Nefsi, la sélection algérienne a rallié Genève jeudi matin.

Notons que la Confédération africaine de natation a fixé du 1er octobre 2019 au 1er mars 2020, la période de réalisation des minimas pour le rendez-vous continental.

Pour les minimas olympiques, la période en question a débuté en avril 2019 et prendra fin le 29 juin 2020.

Jusqu'à l'heure actuelle, trois nageurs algériens ont déjà assuré les minimas olympiques : Oussama Sahnoune (minimas A aux 50 et 100 m NL), Djaouad Syoud (minimas B aux 200 m 4 nages) et Abdallah Ardjoune (minimas B aux 100 et 200 m dos).

Les nageurs retenus pour le challenge international de Genève :

Anis Djaballah : 400 et 800 m nage libre

Khensa Belkacemi : 50, 100 et 200 m brasse et 200 m 4 nages

Sarah Chater : 50, 100 et 200 m dos

Sarah El Tahaoui : 50, 100 et 200 m dos

Meriem Khaledi : 100 et 200 m papillon

Nesrine Medjahed : 50 et 100 m nage libre, 50 et 100 m papillon

Imène Zitouni : 50, 100 et 200 m dos et 100 m papillon.