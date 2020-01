Le ministre des Ressources en eau Arezki Berakki a affirmé jeudi à Alger que le taux de remplissage des barrage au niveau national dépassait 63%, qualifiant ce chiffre de "très rassurant".

Dans une déclaration à l'APS en marge d'une visite d'inspection au siège de l'Algérienne des eaux (ADE), le ministre a tenu a être rassurant quant la situation hydrique du pays, expliquant à cet égard que la position géographique (zone semi-aride) de l'Algérie en sus des changements climatiques enregistrés ces dernières années ont causé un retard des précipitations jusqu'au mois de février et mars de chaque année.

"Nous n'avons aucune crainte par rapport à la situation générale des ressources hydriques au niveau national, le niveau de remplissage des barrages étant acceptable. Je rassure les citoyens que ce niveau peut couvrir la demande en eau jusqu'à l'année prochaine", a-t-il dit.

Pour le ministre, la ressource principal qui garanti l'eau potable est les eaux souterraines avec un taux de couverture de plus de 62%, suivis des barrages avec un taux oscillant entre 30 et 35% et des stations de dessalement pour lesquelles un programme spécial a été élaboré pour leur développement.

Le ministre estime nécessaire d'être "optimiste" quant à l'éventuelle hausse des chutes de pluie durant les prochains mois.

Le premier responsable du secteur a fait état aussi de mesures en cours devant être suivies pour l'approvisionnement des citoyens en eau avec des quantités suffisantes durant le mois de Ramadhan et la saison estivale prévue début juin prochain.

"Nous disposons d'une diagnostic complet de la situation des ressources en eau dans toutes les wilayas et avons entamons des réunions, en vue d'examiner la situation de chaque commune à part, et ce dans l'objectif d'assurer le raccordement en eau potable au profit des citoyens pour couvrir la demande lors du mois de Ramadhan et la prochaine saison estivale", a ajouté le ministre.

Dans le même contexte, M. Berraki a affirmé que le premier engagement du Secteur consiste en la concrétisation des instructions du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'effet de permettre aux citoyens d'accéder à l'eau potable et de mettre un terme définitif au phénomène des fuites d'eau dans le cadre de l'action continue de lutte contre le gaspillage des ressources et des coupures en alimentation en eau.

La préservation des ressources disponibles est considérée comme plus efficace que de mener de nouveaux projets pour la réalisation de davantage de barrages ou de structures de mobilisation et de collecte des eaux, a-t-il insisté.

Pour le ministre, l'Algérienne des Eaux (ADE) qui est "le point de départ" pour le secteur et qui emploie plus de 35.000 travailleurs, a pour mission principale, d'alimenter les citoyens en eau potable et d'améliorer la prestation, à travers tout le territoire national.

Les efforts consentis par l'ADE sont, selon M. Berraki, concrets mais demeurent " insuffisants" et requièrent plus de soutien pour pouvoir exercer ses missions dans les meilleures conditions.