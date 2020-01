Pas moins de 30 jeunes humoristes issus de plusieurs wilayas du pays prennent part à la première édition du festival national du jeune humoriste, ouverte jeudi à la salle de conférence «Miloud Touahri» de Souk Ahras sous le thème «le rôle du théâtre dans l’ancrage des valeurs de la citoyenneté».

Devant se poursuivre jusqu’à samedi, la première édition de ce festival a été étrennée par le spectacle «Messaouad wa zahr el meguedoud» signé du jeune Ali Achi de la wilaya de Souk Ahras traitant sur un ton décalé les traditions et coutumes des fêtes de mariage dans la société algérienne.

Le vice directeur au ministère de la Jeunesse et des sports, Anis Mehala a indiqué lors de son allocution d’ouverture que ce rendez-vous «vise essentiellement à donner l’opportunité aux jeunes de faire étalage de leur talent d’humoriste et de promouvoir auprès d’eux l’esprit de compétition». Il a également affirmé que ce festival «va permettre d’apporter un nouvel élan aux activités culturelles dans la wilaya de Souk Ahras tout en assurant la promotion du patrimoine culturel national et l'émergence d'esprits créatifs au sein des générations montantes». Selon le directeur local de la jeunesse et des sports, Abdelbasset Aoun, ce festival, organisé en coordination avec l’office des établissements de jeunes et la ligue des activités culturelles et scientifiques, récompensera les trois meilleurs spectacles.

Il est à noter que les participants à cette édition vont bénéficier de sorties touristiques dans la région de Souk Ahras notamment aux sites antiques de Khemissa et de Madaure.