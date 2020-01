L'écrivain, traducteur et enseignant universitaire Abderrahmane Meziane est décédé, mercredi à Béchar, à l'âge de 59 ans, a-t-on appris de ses proches.

Né le 18 novembre 1961, le défunt enseignait à l'Université de Béchar et était membre de plusieurs comités scientifiques et de recherche de certains laboratoires. Il était connu pour ses excellentes contributions, notamment dans la traduction des ouvrages critiques et de réflexion, outre des textes de dialogues littéraires.

Le défunt a traduit plus de 16 £uvres notamment des livres dans les domaines de la critique, de la culture et de la traduction dont "concepts narratifs" et "les intellectuels faussaires de Pascal Boniface", en sus d'autres £uvres littéraires de Rachid Boudjedra, Carlos Alvarado, Djamel Amrani et Albert Camus et bien d'autres. Le regretté a marqué de son empreinte le paysage culturel durant les années 90 en animant nombre de conférences et de rencontres dans les quatre coins du pays.