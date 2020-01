Le Premier ministre ukrainien Oleksiï Gontcharouk a annoncé vendredi avoir présenté sa démission après la diffusion de déclarations lui étant attribuées critiquant le président Volodymyr Zelensky.

«Afin de dissiper tout doute concernant notre respect et confiance envers le président, j'ai écrit une lettre de démission et l'ai transmise» à M. Zelensky, a-t-il écrit sur sa page Facebook, selon des médias. Evoquant ces déclarations dont la diffusion a provoqué une crise politique en Ukraine, Oleksiï Gontcharouk écrit que «leur contenu crée artificiellement l'idée que moi et mon équipe ne respectons pas le président».

«Ce n'est pas vrai», a-t-il ajouté: «Je suis arrivé à ce poste pour appliquer le programme du président». La présidence ukrainienne, citée par des médias, a confirmé avoir reçu sa lettre de démission et indiqué qu'elle serait «examinée». Des enregistrements présentés comme venant d'une réunion informelle organisée le 16 décembre entre des ministres et des responsables de la banque centrale ont été diffusés cette semaine. Selon les médias ukrainiens, les participants discutent de comment expliquer leurs décisions économiques au président Zelensky, un ancien comédien, novice en politique, qui a remporté l'élection présidentielle en avril. Oleksiï Gontcharouk y dirait que les explications doivent être simples, car «Zelensky a une compréhension vraiment primitive de l'économie».