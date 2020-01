La constitution de «réserves naturelles» annoncée par le «ministre de l'armée d'occupation israélienne, Naftali Bennet, accélère sa comparution devant la Cour pénale internationale en tant que criminel de guerre», a déclaré le ministère palestinien, dans un communiqué. Le ministère a ajouté qu'il allait saisir la Cour pénale internationale «pour l'informer des dangers juridiques découlant de la déclaration figurant comme partie intégrante du dossier de règlement, pour lequel Bint et ses semblables seront jugés». Le ministère palestinien des Affaires étrangères a, en outre, souligné qu'«un représentant de la droite et de l'extrême droite, mène une course contre la montre pour tenter de mettre en £uvre le plus grand nombre possible de plans et de projets de colonisation expansionnistes en Cisjordanie occupée pour résoudre la question des zones classées (C) unilatéralement et par le pouvoir de l'occupation». Le ministère a également dénoncé, dans son communiqué, «la plupart des expressions de décisions indiquant un colonialisme expansionniste», soulignant que «le nom des réserves naturelles est une forme de confiscation et de saisie de terres palestiniennes, en plus des prétextes d'expropriation de terres sous prétexte d'entraînement militaire et de zones fermées, comme cela se passe notamment dans la vallée du Jourdain». Le ministère a souligné que «ces confiscations, sous leurs diverses formes, sont finalement consacrées à l'approfondissement des colonies en Cisjordanie occupée», et «cela s'applique également aux tentatives israéliennes de judaïser de nombreux sites religieux». Le ministère palestinien des Affaires étrangères a, en outre, appelé «le Conseil de sécurité de l'ONU à assumer ses responsabilités juridiques et morales à l'égard des crimes de colonisation qui se poursuivent et s'intensifient, et à prendre rapidement des mesures pratiques pour appliquer et garantir la mise en £uvre de la résolution 2334 de l'ONU avant qu'il ne soit trop tard».

Le ministère a également affirmé qu'il «suivra cette déclaration dangereuse avec tous les pays et avec le Secrétaire général des Nations Unies et les organisations internationales compétentes pour mobiliser un plus large refus international des projets de colonisation». Selon l'ONG anti-colonisation «La paix Maintenant», les sois disant réserves désignées totalisaient environ 5.300 hectares. Le gouvernement de l'occupation israélienne avait déjà affiché son intention d'annexer la vallée du Jourdain, un pan stratégique de la Cisjordanie occupée, une action qui pourrait anéantir «toute chance de paix», affirme l'Autorité palestinienne.