D'intenses recherches ont été engagées à Bejaia pour retrouver un jeune pécheur disparu en mer dans la soirée de mercredi dans la région de Melbou, à 25 km à l’Est de Bejaia, dans des circonstances obscures, apprend-t-on de la protection civile.

La victime, k. S. agé de 25 ans et originaire de la localité voisine de Ziama Mansouriah (Jijel), se trouvait dans sa barque, à 300 mètre du rivage de la plage de Oued Agrioun lorsqu’il a disparu. C’est un particulier, également pêcheur de son état, qui en a donné l’alerte vers 20H30, a-ton-expliqué. Ce jeudi matin les secours, composés de douze plongeurs ont ratissé le large de toute la zone mais en vain. Et les recherches en milieu d’après-midi se poursuivaient encore, a précisé le commandant Soufi, responsable de la communication.

Par ailleurs, la même source, a souligné qu’un corps d’un autre jeune homme, également âgé de 25, originaire de la wilaya de Boumerdes a été retrouvé inanimé non loin de là, à hauteur de la plage des Falaises tué suite à une chute accidentelle. La victime (B. M.) décédée sur le coup a été transférée par les moyens de la protection civile vers la polyclinique de Souk-el-Ténine.