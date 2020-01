Pas moins de 100 chameliers des wilayas du Sud bénéficient d’un cycle de formation sur l’élevage camelin, à l’Institut de vulgarisation agricole de Sidi-Mahdi à Touggourt, à l’initiative du Commissariat au développement de l’agriculture en régions sahariennes (CDARS), a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Encadrée par des agronomes et vétérinaires, cette formation, qui regroupe des chameliers des wilayas d’Ouargla, El-Oued, Ghardaïa, Biskra, Laghouat et Touggourt, vise à vulgariser certaines techniques agricoles et pastorales visant à promouvoir l’activité et à préserver cette richesse animale, a expliqué le chargé de la formation au CDARS, Abdelkader Salhi.

Le programme prévoit des communications ayant trait à la situation de l’élevage camelin en Algérie, le mode de vie de cet animal en transhumance à travers les aires de pacage, la vaccination animale contre les zoonoses menaçant la santé du cheptel.

Les encadreurs mettent en relief, lors de ce regroupement de deux jours, les avantages de cette richesse animale, dont la production de lait et de viande et des vertus thérapeutiques, en plus de l’examen des opportunités d’exportation des produits issus de cette richesse, constituant aussi un levier d’attrait touristique.

Mises sur pied en coordination avec le Haut-commissariat au développement de la steppe (HCDS) et le Centre de formation et de vulgarisation agricole de Sidi-Mahdi, ce cycle de formation intervient en application du programme de tutelle portant protection de la richesse animale et l’amélioration des conditions de vie des chameliers en régions sahariennes à la faveur d’une stratégie de développement de l’élevage camelin, des pâturages et de la régénération du couvert végétal dans le Sud.

L’élevage camelin connait ces dernières années un net développement, avec une concentration du cheptel dans les wilayas de Tamanrasset (85.895 têtes), suivie de celles de Tindouf (55.562), Adrar (49.950), El-Oued (38.000), Ouargla (32.558), Illizi (32.330) et Béchar (24.320), selon les données du CDARS, dont le siège est à Ouargla.