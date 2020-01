Parmi les stagiaires, 2.090 sont en formation couronnée par un diplôme d'Etat et 2.020 en formation qualifiante, a-t-il précisé.

Concernant la formation couronnée par un diplôme, il est attendu l’inscription de 600 stagiaires en mode résidentiel, 30 en formation par passerelles dans la filière de techniques de gestion et administration, plus de 30 en cours du soir dans la filière de comptabilité, d'autres en formation contractuelle en techniques de gestion et d'administration et 1.340 par apprentissage.

S’agissant de la formation qualifiante, les stagiaires sont répartis sur la formation en milieu rural avec 300 en agriculture, hôtellerie, restauration, tourisme, artisanat, textile, habillement et couture, selon la même source, indiquant que 570 seront inscrits en cours du soir répartis entre les filières de l'agriculture, l'informatique et services.

Il est prévu, par ailleurs, l’inscription de 660 femmes au foyer dans les métiers de l'artisanat traditionnel, de l'hôtellerie, de restauration, de tourisme, de tissage et d'habits, ainsi que 150 stagiaires en formation qualifiante, 30 en formation de base, ainsi que 310 stagiaires au niveau d'entreprises privées. Abordant les nouvelles spécialités attendues dans le cadre de la prochaine session de février, le responsable du secteur a annoncé l'ouverture de trois nouvelles spécialités telles que l'installation de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques, froid industriel et climatisation (niveau 4) ainsi que la maintenance de l'approvisionnement en eau potable.

Le même responsable a souligné que la session de février 2020 vise deux objectifs principaux à savoir l'adaptation des programmes d'enseignement et de formation au développement économique local et national ainsi qu'à la satisfaction des exigences du partenaire économique local et national en termes de main-d'£uvre qualifiée. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels à Sidi Bel-Abbes dispose d'un institut de formation et d'enseignement professionnels auchef-lieu de wilaya et de trois instituts spécialisés dans la formation professionnelle à Sidi Bel-Abbes (2) et Sidi Lahcen, ainsi que 13 CFPA et quatre structures de formation en milieu rural.